Водіїв попередили про сніг по Україні: місцями випало до 5 см
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. На ранок середи, 23 грудня, у західних, Київській, Житомирській, Вінницькій та Донецькій областях випадав сніг, місцями намело до 5 сантиметрів, місцями - туман. Проїзд основними дорогами забезпечений. Про це повідомили у пресслужбі Укравтодору, передає УНН.
"Невеликий сніг випадає у західних, Київській, Житомирській, Вінницькій та Донецькій областях, де випало до 5 см. Туман у Чернігівській області. У Івано-Франківській та Волинській областях невеликий дощ. На решті території без опадів. Покриття на дорогах державного значення мокре, у Тернопільській області - засніжене", - повідомили дорожники про ситуацію на ранок 23 грудня.
На більшості перевальних ділянках доріг, як вказано, - без опадів, на Ужоцькому, Вишківському та Яблунецькому перевалах невеликий сніг, на Торунському - дощ. Покриття мокре.
"На дорогах державного значення виконуються роботи з обробки покриття доріг протиожеледними матеріалами спусків, підйомів, мостів, заокруглених ділянок. В областях з опадами виконуються роботи з розчистки проїзної частини доріг від снігу, здійснюється їх обробка протиожеледними матеріалами. Проїзд всіма ділянками доріг державного значення забезпечено", - додали в агентстві.
За повідомленням Укргідрометцентру, 23 грудня хмарно. У західних, північних, більшості центральних, Одеській і Миколаївській областях мокрий сніг та дощ, місцями ожеледиця, на решті території без істотних опадів.
Вітер переважно південно-східний та південний, 5-10 м/с.
Температура повітря у східних, Сумській та Полтавській областях 1-6° морозу вдень, у західних областях 2-7° тепла; на решті території від 2° морозу до 3° тепла.
Нагадаємо, 23 грудня зранку на всіх мостах Києва утворилися затори.