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Водителей предупредили о снеге по Украине: местами выпало до 5 см

Киев • УНН

 • 15164 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. На утро среды, 23 декабря, в западных, Киевской, Житомирской, Винницкой и Донецкой выпадал снег, местами намело до 5 сантиметров, местами - туман. Проезд основными дорогами обеспечен. Об этом сообщили в пресс-службе Укравтодора, передает УНН.

Водителей предупредили о снеге по Украине: местами выпало до 5 см

"Небольшой снег выпадает в западных, Киевской, Житомирской, Винницкой и Донецкой областях, где выпало до 5 см. Туман в Черниговской области. В Ивано-Франковской и Волынской областях небольшой дождь. На остальной территории без осадков. Покрытие на дорогах государственного значения мокрое, в Тернопольской области - заснеженное", - сообщили дорожники о ситуации на утро 23 декабря.

На большинстве перевалочных участках дорог, как указано, - без осадков, на Ужоцком, Вышковском и Яблунецком перевалах небольшой снег, на Торунском - дождь. Покрытие мокрое.

"На дорогах государственного значения выполняются работы по обработке покрытия дорог противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, скругленных участков. В областях с осадками выполняются работы по расчистке проезжей части дорог от снега, осуществляется их обработка противогололедными материалами. Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен" , - добавили в агентстве.

По сообщению Укргидрометцентра, 23 декабря облачно. В западных, северных, большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях мокрый снег и дождь, местами гололедица, на остальной территории без существенных осадков.

Ветер преимущественно юго-восточный и южный, 5-10 м/с.

Температура воздуха в восточных, Сумской и Полтавской областях 1-6° мороза днем, в западных областях 2-7° тепла; на остальной территории от 2° мороза до 3° тепла.

Напомним, 23 декабря утром на всех мостах Киева образовались пробки.

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