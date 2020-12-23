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Зранку на всіх мостах Києва утворилися затори

Київ • УНН

 • 16829 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. Станом на 8:15 середи, 23 грудня, на декількох мостах та вулицях Києва утворилися затори. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.

Зранку на всіх мостах Києва утворилися затори

Так, на правому березі Києва затори утворились на Набережно-Хрещатицькій та Набережно-Рибальській вулицях, також на вулицях Новокостянтинівській, Олени Теліги та проспекті Степана Бандери.

Ускладнено рух вулицею Юрія Ілленка, вулицею Жилянська та частково – проспектом Перемоги і бульваром Тараса Шевченка. Часткове ускладнення руху помітне проспектом Любомира Гузара, вулицею Вадима Гетьмана, Повітрофлотським проспектом, вулицею Народного Ополчення.

На лівому березі ускладнено рух у бік правого берега проспектом Миколи Бажана, вулицею Центральною, проспектами Дарницьким, Соборності, Броварським та Романа Шухевича у напрямку правого берега. Також помітне ускладнення руху проспектом Визволителів, вулицею Миропільська.

Рух на всіх мостах - Північному, Південному, Дарницькому, Патона та Метро - ускладнено в напрямку правого берега.

Як повідомляв УНН, у Києві впродовж 23 грудня прогнозують мокрий сніг.

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