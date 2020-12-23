Утром на всех мостах Киева образовались пробки
Киев • УНН
КИЕВ. 23 декабря. УНН. По состоянию на 8:15 среды, 23 декабря, на нескольких мостах и улицах Киева образовались пробки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Так, на правом берегу Киева пробки образовались на Набережно-Крещатицкой и Набережно-Рыбальской улицах, а также на улицах Новоконстантиновской, Елены Телиги и проспекте Степана Бандеры.
Затруднено движение по улице Юрия Илленко, улице Жилянская и частично - проспектом Победы и бульваром Тараса Шевченко. Частичное осложнение движения заметно проспектом Любомира Гузара, по улице Вадима Гетьмана, Воздухофлотским проспектом, по улице Народного Ополчения.
На левом берегу затруднено движение в сторону правого берега проспектом Бажана, улицей Центральной, проспектами Дарницким, Соборности, Броварским и Романа Шухевича в направлении правого берега. Также заметно осложнение движения по проспекту Освободителей, улицей Миропольская.
Движение на всех мостах - Северном, Южном, Дарницком, Патона и Метро - затруднено в направлении правого берега.
Как сообщал УНН, в Киеве в течение 23 декабря прогнозируют мокрый снег.