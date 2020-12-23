Сніг на дорогах: в Україні сталося вже понад тисячу ДТП, є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. На тлі ускладнення погодних умов, в Україні станом на 18:00, сталося 1049 дорожньо-транспортних пригод, з них у Києві - 278. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу патрульної поліції України.
“Станом на 18:00 год на території України — всього 1049, з яких 56 повідомлень щодо ДТП із загиблими та/або травмованими, внаслідок чого 13 осіб загинуло та 64 — травмовано”, — йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що на території Києва — всього сталося 278 ДТП, з яких 3 повідомлення щодо ДТП із загиблими та/або травмованими, внаслідок чого 3 особи травмовано.
Нагадаємо, що на ранок середи, 23 грудня, у західних, Київській, Житомирській, Вінницькій та Донецькій областях випадав сніг, місцями намело до 5 сантиметрів, місцями — туман.
Окрім того, завтра, 24 грудня у Києві очікується ожеледиця. Водіїв та пішоходів закликають бути обережними.