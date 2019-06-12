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"Снэковое дело" семьи Рыбалок готовят к передаче в суд - прокуратура

Киев • УНН

 • 16964 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. Расследование уголовного производства по факту финансирования терроризма находится на финальной стадии. Об этом сообщили УНН в прокуратуре Сумской области.

"Снэковое дело" семьи Рыбалок готовят к передаче в суд - прокуратура

Речь идет об уголовном производстве № 22017200000000029, открытом за поставки и продажу товаров снэковой компании ООО "Снэк экспорт" (принадлежит отцу нардепа Сергея Рыбалки - Виктору Рыбалке - ред.) на оккупированные территории. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет УСБУ в Сумской области, а процессуальное руководство - прокуратура Сумской области.

Уголовное производство было открыто в апреле 2017 года. Через год - в марте 2018 года - за пособничество в терроризме был осужден один из экс-сотрудников ООО "Снэк Экспорт" Юрий Джабраилов.

В уголовном производстве по факту финансирования терроризма, кроме Джабраилова, подозревается еще один топ-менеджер ООО "Снэк Экспорт" - Денис Пробачай. Во время одного из судебных заседаний его адвокаты заявили, что так называемые "ДНР" и "ЛНР" вообще не являются террористическими организациями, поэтому сам факт торговли с ними, якобы, не является нарушением украинского законодательства и "не должен подпадать под действие статьи 258 Уголовного кодекса Украины (финансирование терроризма)".

Сегодня Пробачай остается подозреваемым и арестованным. А уголовное производство в отношении него, по данным прокуратуры Сумской области, находится на финальной стадии.

Так, в прокуратуре подтвердили тот факт, что адвокаты уже приступили к ознакомлению с материалами дела, после чего оно будет направлено в суд.

Также в ведомстве уточнили, что адвокаты подозреваемого пытаются затянуть процесс ознакомления с материалами, а потому "прокуратура, в соответствии с требованиями действующего УПК Украины, обращается в суд об ограничении стороны защиты при ознакомлении с материалами уголовного производства в соответствующие сроки".

Как писал УНН, Сергея Рыбалку исключили из списков Радикальной партии Украины на следующие парламентские выборы.

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