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"Снекову справу" родини Рибалок готують до передачі в суд - прокуратура

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 червня. УНН. Розслідування кримінального провадження за фактом фінансування тероризму знаходиться на фінальній стадії. Про це УНН повідомили у прокуратурі Сумської області.

"Снекову справу" родини Рибалок готують до передачі в суд - прокуратура

Йдеться, зокрема, про кримінальне провадження № 22017200000000029, відкрите через постачання та продаж товарів снекової компанії ТОВ “Снек експорт” (належить батькові нардепа Сергія Рибалки — Віктору Рибалці — ред.) на окуповані території. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює УСБУ в Сумській області, а процесуальне керівництво — прокуратура Сумської області.

Кримінальне провадження було відкрите у квітні 2017 року. Через рік — у березні 2018 — за пособництво в тероризмі був засуджений один із екс-співробітників ТОВ “Снек Експорт” Юрій Джабраїлов.

У кримінальному провадженні за фактом фінансування тероризму, крім Джабраїлова, підозрюється ще один топ-менеджер ТОВ “Снек Експорт” — Денис Пробачай. Під час одного з судових засідань його адвокати заявили, що так звані “ДНР” і “ЛНР” взагалі не є терористичними організаціями, тому сам факт торгівлі з ними, нібито, не є порушенням українського законодавства і “не повинен підпадати під дію статті 258 Кримінального кодексу Україна (фінансування тероризму)”. 

Сьогодні Пробачай залишається підозрюваним і арештованим. А кримінальне провадження щодо нього, за даними прокуратури Сумської області, знаходиться на фінальній стадії.

Так, у прокуратурі підтвердили той факт, що адвокати вже приступили до ознайомлення з матеріалами справи, після чого вона буде скерована до суду.

Також у відомстві уточнили, що адвокати підозрюваного пробують затягнути процес ознайомлення з матеріалами, а тому “прокуратура, відповідно до вимог чинного КПК України, звертається до суду про обмеження сторони захисту при ознайомленні з матеріалами кримінального провадження у відповідні строки”.

Як писав УНН, Сергія Рибалку виключили зі списків Радикальної партії України на наступні парламентські вибори.

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