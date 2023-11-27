Снегопад усилился: на Киевщине ведется круглосуточная работа по расчистке дорог

Очередной обмен на Ближнем Востоке: среди освобожденных ХАМАС заложников 9 детей

ХАМАС и Израиль провели обмен пленными: ХАМАС освободил 13 израильтян, в том числе девять детей. Израильская сторона готова продлить перемирие, если ХАМАС будет освобождать не менее 10-ти заложников в день.