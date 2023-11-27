Снегопад усилился: на Киевщине ведется круглосуточная работа по расчистке дорог
Киев • УНН
Интенсивный снегопад в Киевской области побуждает к круглосуточной расчистке дорог, к которой привлечено 157 единиц техники; жителям рекомендуется избегать поездок, а школы с понедельника переходят на дистанционное обучение.
На Киевщине погода значительно ухудшается. Снегопад усиливается. В Киевской военной адмнистрации показали, как ведется работа по расчистке дорог, сообщает УНН.
Для ликвидации зимней непогоды и обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования уже обрабатывается покрытие противогололедной смесью. Очищается проезжая часть от снега.
На автодорогах области работают 157 единиц техники и 203 работника.
"В течение ночи расчищаем автодороги Киевщины, чтобы минимизировать пробки на дорогах утром.
Напоминаем родителям В понедельник, 27 ноября, школы будут работать в дистанционном режиме. режиме.
Автовладельцев просим воздержаться от поездок без необходимости в ближайшие дни.
Заботьтесь о своей безопасности и окружающих!", - обратились к жителям области руководитель КОВА Руслан Кравченко.
Снегопад усилился: на Киевщине ведется круглосуточная работа по расчистке дорог
Интенсивный снегопад в Киевской области побуждает к круглосуточной расчистке дорог, к которой привлечено 157 единиц техники; жителям рекомендуется избегать поездок, а школы с понедельника переходят на дистанционное обучение.
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