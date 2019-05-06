Снайперу с "ЛНР" грозит до 15 лет за решеткой
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. На Луганщине снайпера "Народной милиции" террористической организации "ЛНР" объявили в розыск и заочно сообщили о подозрении. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области, передает УНН.
Правоохранители установили, что житель Лисичанска в августе 2014 вступил в ряды незаконного вооруженного формирования террористической организации "ЛНР" и был назначен на должность разведчика "1-го отдельного казачьего полка им. М. Платова", что в дальнейшем вошел в состав "Народной милиции "ЛНР".
С октября 2017 года и до сих пор соратник террористов в составе снайперского взвода 4-й отдельной мотострелковой бригады несет службу вдоль линии разграничения в Славяносербском районе и участвует в боевых дежурствах на блокпостах военизированных подразделений оккупационной администрации Российской Федерации.
Поскольку человек скрывается от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности на временно оккупированной территории Луганской области, ему заочно сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 УК Украины. В настоящее время боевик объявлен в розыск.
Подозреваемому грозит от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.
Как сообщал УНН, боевик "ЛНР" предстанет перед судом.