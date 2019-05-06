Снайперу з "ЛНР" загрожує до 15 років за ґратами
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. На Луганщині снайпера "Народної міліції" терористичної організації "ЛНР" оголосили у розшук і заочно повідомили про підозру. Про це повідомляє прес-служба прокуратури області, передає УНН.
Правоохоронці встановили, що мешканець Лисичанська у серпні 2014 року вступив до лав незаконного збройного формування терористичної організації "ЛНР" та був призначений на посаду розвідника "1-го окремого козачого полку ім. М. Платова", що у подальшому увійшов до складу "Народної міліції "ЛНР".
З жовтня 2017 року і дотепер поплічник терористів у складі снайперського взводу 4-ї окремої мотострілецької бригади несе службу вздовж лінії розмежування в Слов’яносербському районі та бере участь в бойових чергуваннях на блокпостах воєнізованих підрозділів окупаційної адміністрації Російської Федерації.
Оскільки чоловік переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності на тимчасово окупованій території Луганської області, йому заочно повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258-3 КК України. На даний час бойовика оголошено в розшук.
Підозрюваному загрожує від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.
Як повідомляв УНН, бойовик "ЛНР" постане перед судом.