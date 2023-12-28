Снайпер ССО уничтожил группу противника, наступавшую на позиции возле Авдеевки

Эксклюзив
Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса может играть на руку врага
  •  58012 просмотра

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса может играть на руку врага

Эксклюзив
У ВСП достаточно полномочий для привлечения судей ВС к дисциплинарной ответственности, отсутствует только политическая воля - юрист
  •  105210 просмотра

У ВСП достаточно полномочий для привлечения судей ВС к дисциплинарной ответственности, отсутствует только политическая воля - юрист

Эксклюзив
Слово не воробей... или как Кирилл Кернес пытается пиариться на смерти своего отца Геннадия Кернеса
  •  135204 просмотра

Слово не воробей... или как Кирилл Кернес пытается пиариться на смерти своего отца Геннадия Кернеса

Эксклюзив
Надо включать здравый смысл: эксперты оценили призыв передать на фронт инкассаторское авто ликвидируемого банка
27 декабря  •  157241 просмотра

Надо включать здравый смысл: эксперты оценили призыв передать на фронт инкассаторское авто ликвидируемого банка

Эксклюзив
В Украине в более 70 школах введено использование ручных металлодетекторов
27 декабря  •  150647 просмотра

В Украине в более 70 школах введено использование ручных металлодетекторов

Эксклюзив
Сейчас достаточно механизмов, чтобы очистить Верховный Суд от недобропорядочных судей - нардеп
27 декабря  •  162528 просмотра

Сейчас достаточно механизмов, чтобы очистить Верховный Суд от недобропорядочных судей - нардеп

Эксклюзив
Конкуренция между отечественными производителями станет дополнительной гарантией поставки качественных продуктов питания в ВСУ - мясоперерабатывающее предприятие
27 декабря  •  166382 просмотра

Конкуренция между отечественными производителями станет дополнительной гарантией поставки качественных продуктов питания в ВСУ - мясоперерабатывающее предприятие

Эксклюзив
Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса до сих пор грезит должностью гауляйтера
26 декабря  •  177710 просмотра

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса до сих пор грезит должностью гауляйтера

Эксклюзив
Это игра в одни ворота. Юрист рассказал о коллизии между ВСП и Верховным судом
26 декабря  •  186448 просмотра

Это игра в одни ворота. Юрист рассказал о коллизии между ВСП и Верховным судом

Эксклюзив
Не рожденный для войны. Кирилл Кернес объяснил, почему уехал из Украины
26 декабря  •  177769 просмотра

Не рожденный для войны. Кирилл Кернес объяснил, почему уехал из Украины

Эксклюзив
Рассматривается вопрос о ходатайстве о назначении психиатрической экспертизы депутату Батрину
26 декабря  •  167452 просмотра

Рассматривается вопрос о ходатайстве о назначении психиатрической экспертизы депутату Батрину

Эксклюзив
У Высшей рады правосудия были случаи, когда ее решения отменяла Большая палата Верховного суда
26 декабря  •  150760 просмотра

У Высшей рады правосудия были случаи, когда ее решения отменяла Большая палата Верховного суда

Эксклюзив
Эксперт подвел экономические итоги года: нет галопирующей инфляции, и это уже хорошо
26 декабря  •  132436 просмотра

Эксперт подвел экономические итоги года: нет галопирующей инфляции, и это уже хорошо

Эксклюзив
Территория, пострадавшая из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, больше чем зона отчуждения ЧАЭС - Рувин
25 декабря  •  129485 просмотра

Территория, пострадавшая из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, больше чем зона отчуждения ЧАЭС - Рувин

Эксклюзив
В первый же день остались без командира. Первая в истории Украины женщина-судья, которая пошла воевать рассказала о службе в Бахмуте
25 декабря  •  139275 просмотра

В первый же день остались без командира. Первая в истории Украины женщина-судья, которая пошла воевать рассказала о службе в Бахмуте

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
snaiper-sso-unichtozhil-gruppu-protivnika-nastupavshuyu-na-pozitsii-vozle-avdeevki

Снайпер ССО уничтожил группу противника, наступавшую на позиции возле Авдеевки

Киев  •  УНН

28 декабрь 2023, 16:37  •  2522 просмотра

Read in English

Во время ночного наблюдения на Авдеевском направлении снайпер 3-го отдельного полка ССО обнаружил вражескую группу, которая двигалась в направлении позиций украинских подразделений.

На Авдеевском направлении снайпер ССО уничтожил группу противника. Как это произошло показал УНН со ссылкой на телеграмм-канал Сил специальных операций ВС Украины.

Детали

По данным данным пресс-службы ССО их снайпер из 3-го отдельного полка ССО, который сейчас работает на Авдеевском направлении обнаружил вражескую группу во время ночного наблюдения. Двое россиян пытались продвинуться к позициям украинских подразделений, однако оба попали на прицел украинского снайпера.

Операторы ССО отмечают, что на Авдеевском направлении враг не оставляет попыток окружить город. Чтобы этого не допустить наши снайперы ведут постоянное наблюдение в своем районе ответственности и усиливают другие подразделения Сил обороны.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Война
Снайпер ССО знищив групу противника, що наступала на позиції біля Авдіївки
A sniper of the Special Forces destroyed an enemy group advancing on positions near Avdiivka
Новости по теме

Снайпер ССО уничтожил группу противника, наступавшую на позиции возле Авдеевки

Во время ночного наблюдения на Авдеевском направлении снайпер 3-го отдельного полка ССО обнаружил вражескую группу, которая двигалась в направлении позиций украинских подразделений.

Война •   •  2522 просмотра
Снайпер ССО уничтожил группу противника, наступавшую на позиции возле Авдеевки

Херсон под огнем оккупантов: в городе раздаются взрывы

Херсон обстреливают оккупанты, в Днепровском районе слышны взрывы, жителей просят держаться подальше от окон.

Война •   •  7078 просмотра
Херсон под огнем оккупантов: в городе раздаются взрывы

"Нафтогаз" завершил "деолигархизацию" облгазов

Нафтогаз интегрировал региональные и городские газовые компании, повысив энергетическую стабильность Украины и обеспечив бесперебойные поставки газа в военное время.

Экономика •   •  8796 просмотра
"Нафтогаз" завершил "деолигархизацию" облгазов

В рф увеличивается количество мемориалов погибшим военным: установка памятных досок в школах вызывает возражения у местных руководителей

Россия сталкивается с напряженностью из-за увеличения количества мемориалов солдатам, павшим в Украине; местные лидеры выступают против мемориальных досок "героям" в школах, ссылаясь на психологическое воздействие на детей.

Война •   •  12668 просмотра
В рф увеличивается количество мемориалов погибшим военным: установка памятных досок в школах вызывает возражения у местных руководителей

В Китае обеспокоены планами США по восстановлению аэродрома, с которого когда-то сбрасывали бомбы на Японию

Китай предупреждает об усилении региональной напряженности в связи с планами США реконструировать аэродром Северный Тиньань, заявляя о своей готовности защищаться от любых угроз своему суверенитету.

Новости Мира •   •  10447 просмотра
В Китае обеспокоены планами США по восстановлению аэродрома, с которого когда-то сбрасывали бомбы на Японию

ЕС продолжит поддержку Украины, несмотря на противодействие Венгрии - МИД Германии

ЕС продолжит поддержку Украины, несмотря на возражения Венгрии, рассматривая альтернативные планы без Будапешта. Однако, Германия отметила, что закрепление финансовой поддержки в бюджете ЕС остается приоритетом для ее правительства.

Политика •   •  12983 просмотра
ЕС продолжит поддержку Украины, несмотря на противодействие Венгрии - МИД Германии

Тела погибших были эвакуированы: стало известно, кем были пленные, которых расстреляли в Запорожской области

Украинские солдаты, захваченные в плен и расстрелянные российскими войсками, были бойцами 82 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины. Тела погибших эвакуировали с поля боя.

Война •   •  15416 просмотра
Тела погибших были эвакуированы: стало известно, кем были пленные, которых расстреляли в Запорожской области

В продолжение разговора Зеленского с Орбаном: Украина и Венгрия обсудили работу над организацией встречи двух лидеров в ближайшем будущем

Андрей Ермак и Петер Сийярто обсудили интеграцию Украины в ЕС и работу над организацией встречи Зеленского с Орбаном.

Политика •   •  15617 просмотра
В продолжение разговора Зеленского с Орбаном: Украина и Венгрия обсудили работу над организацией встречи двух лидеров в ближайшем будущем

Армия рф ударила по Новотягинке в Херсонской области, есть раненый

38-летний мужчина получил ранения в результате российского обстрела Новотягинки Херсонской области.

Война •   •  17398 просмотра
Армия рф ударила по Новотягинке в Херсонской области, есть раненый

Строили укрытие: в прокуратуре рассказали, почему просело здание детсада в Киеве

Проседание киевского детского сада связано с некачественным ремонтом укрытия. В прокуратуре говорят, что действия подрядчика могут свидетельствовать о возможной растрате бюджетных средств.

Криминал и ЧП •   •  14137 просмотра
Строили укрытие: в прокуратуре рассказали, почему просело здание детсада в Киеве