Снайпер ССО уничтожил группу противника, наступавшую на позиции возле Авдеевки
Киев • УНН
Во время ночного наблюдения на Авдеевском направлении снайпер 3-го отдельного полка ССО обнаружил вражескую группу, которая двигалась в направлении позиций украинских подразделений.
На Авдеевском направлении снайпер ССО уничтожил группу противника. Как это произошло показал УНН со ссылкой на телеграмм-канал Сил специальных операций ВС Украины.
Детали
По данным данным пресс-службы ССО их снайпер из 3-го отдельного полка ССО, который сейчас работает на Авдеевском направлении обнаружил вражескую группу во время ночного наблюдения. Двое россиян пытались продвинуться к позициям украинских подразделений, однако оба попали на прицел украинского снайпера.
Операторы ССО отмечают, что на Авдеевском направлении враг не оставляет попыток окружить город. Чтобы этого не допустить наши снайперы ведут постоянное наблюдение в своем районе ответственности и усиливают другие подразделения Сил обороны.
Снайпер ССО уничтожил группу противника, наступавшую на позиции возле Авдеевки
Во время ночного наблюдения на Авдеевском направлении снайпер 3-го отдельного полка ССО обнаружил вражескую группу, которая двигалась в направлении позиций украинских подразделений.
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