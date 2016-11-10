Мусорных баков почти на миллион гривен закупят для Ровно

РОВНО-КИЕВ. 10 ноября. УНН. Более 100 мусорных баков планируют закупить для КП "КАТП-1728". На эти цели из городского бюджета выделят 792 тыс. грн. Как сообщает корреспондент УНН, такое решение сегодня приняла бюджетная комиссия Ровенского городского совета.