Сміттєвих баків майже на мільйон гривень закуплять для Рівного
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 10 листопада. УНН. Понад 100 сміттєвих баків планують закупити для комунального підприємства "КАТП-1728. На ці потреби з міського бюджету виділять 792 тис. грн. Як повідомляє кореспондент УНН, таке рішення сьогодні ухвалила бюджетна комісія Рівненської міської ради.
У Рівному сміття також вивозить приватна компанія. Комунальне “КАТП-1728” прибирає 30% міста та опікується міським сміттєзвалищем.
Нагадаємо, мер Львова Андрій Садовий заявив, що у місті побудують сміттєпереробний завод.