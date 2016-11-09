Смертную казнь восстановили в американском штате Небраска
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Жители американского штата Небраска проголосовали за восстановление смертной казни, передает УНН со ссылкой на Associated Press.
Отмечается, что в Небраске избиратели проголосовали за возвращение смертной казни, что отменяет прошлогоднее решение об отмене смертной казни.
Сейчас в списке осужденных на смертную казнь находятся 10 человек. Стоит отметить, что выполнение таких решений не проводилось с 1997 года.
Напомним, что всего в день выборов президента было предложено на голосование около 150 законопроектов.