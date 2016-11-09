Смертну кару відновили в американському штаті Небраска
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Жителі американського штату Небраска проголосували за відновлення смертної кари, передає УНН з посиланням на Associated Press.
Зазначається, що у Небрасці виборці проголосували за повернення смертної кари, що відміняє минулорічне рішення про скасування смертну кару.
Наразі у списку засуджених на смертну кару перебувають 10 осіб. Варто відзначити, що виконання таких рішень не проводилося з 1997 року.
Нагадаємо, що всього в день виборів президента було запропоновано на голосування близько 150 законопроектів.