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Смертность от рака до 2030 года возрастет на 45% - ВОЗ

Смертность от рака до 2030 года возрастет на 45% - ВОЗ

Киев • УНН

 • 15152 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Статистические данные свидетельствуют о том, что за последние 100 лет по уровню заболеваемости и смертности в мире онкопатология переместилась с десятого места на второе, уступая лишь болезням сердечно-сосудистой системы, передает УНН со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения.

Так, по оценкам организации, глобальная смертность от рака до 2030 года возрастет на 45% по сравнению с уровнем 2007 года.

В то же время, эксперты ВОЗ разделяют мнение, что количество новых случаев заболевания раком до 2030 года возрастет до 15,5 млн, тогда как в 2017 году этот показатель составлял 11,3 млн случаев.

"Смертоносным видом рака является рак легких. По прогнозам, эта тенденция сохранится до 2030 года, если глобальная борьба с табаком будет несущественным образом усилена", - отмечают в ВОЗ.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения склоняются к выводу, что основными факторами риска, приводящими к росту заболеваемости раком, является употребление табака, избыточный вес, ожирение или физическая инертность - в целом, вредное употребление алкоголя - приводит к 351 тыс. случаев смерти от рака в год, влияние канцерогенов на рабочих местах.

При этом, по их словам, можно было бы предотвратить до 40% случаев заболевания раком, если бы люди вели здоровый образ жизни и улучшили механизмы обнаружения рака.

Напомним, как сообщал УНН, по словам экс-министра здравоохранения Украины Василия Князевича, основным инструментом в борьбе с раком является именно своевременная диагностика и профилактика.

Так, врачи утверждают, что в случае, если пациент обращается к врачу на ранних стадиях рака, то процент того, что он выздоровеет полностью и вернется к полноценной жизни сегодня чрезвычайно высокий.

По мнению врача-онколога Антона Шкиряка из клиники Спиженко, основным принципом в лечении рака является мультидисциплинарный подход.

Также напомним, по словам директора Национального института рака Елены Колесник, как партнеров государства в борьбе с раком надо привлекать частные онкоцентры.

Украинские Национальные Новости

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