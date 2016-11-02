Смертність від раку до 2030 року зросте на 45% - ВООЗ

ukru
Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
2 квітня, 19:23 • 27500 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 58044 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 72859 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 142700 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 205224 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 192609 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 212799 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 197236 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 152764 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 153808 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3.5 м/с
86 %
752 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Генштаб про ситуацію на фронті: окупанти здійснили 69 штурмів на Покровському напрямку

2 квітня, 19:58 • 6220 перегляди

Ворог вдарив по Кривому Розі: 4 загиблих і 15 поранених, серед них є діти

2 квітня, 20:08 • 9270 перегляди

США не братимуть участі у "Рамштайн": що відомо

2 квітня, 20:19 • 6399 перегляди

Трамп заявив, що опівночі підпише указ про запровадження 25% мита на всі іноземні авто

2 квітня, 20:24 • 6841 перегляди

У Харкові спалахнула пожежа після терористичної атаки дронів

2 квітня, 20:28 • 11282 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 485525 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 320676 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 382536 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 494703 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 738426 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Сполучене Королівство

Білий дім

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 125467 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 184972 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 127650 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 162343 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 185563 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

Смертність від раку до 2030 року зросте на 45% - ВООЗ

Смертність від раку до 2030 року зросте на 45% - ВООЗ

Київ • УНН

 • 15152 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Статистичні дані свідчать про те, що за останні 100 років щодо рівня захворюваності і смертності в світі онкопатологія перемістилася з десятого місця на друге, поступаючись лише хворобам серцево-судинної системи, передає УНН з посиланням на дані Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Так, за оцінками організації, глобальна смертність від раку до 2030 року зросте на 45% в порівнянні з рівнем 2007 року.

Водночас, експерти ВООЗ розділяють думку, що кількість нових випадків захворювання на рак до 2030 року зросте до 15,5 млн, тоді як у 2017 році цей показник становив 11,3 млн випадків.

"Найсмертоноснішим видом раку є рак легенів. За прогнозами, ця тенденція збережеться до 2030 року, якщо глобальна боротьба з тютюном буде неістотним чином посилена", - наголошують у ВООЗ.

Експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я схиляються до висновку, що основними факторами ризику, що призводять до росту захворюваності на рак, є споживання тютюну; надмірна вага, ожиріння або фізична інертність - в цілому; шкідливе вживання алкоголю - призводить до 351 тис. випадків смерті від раку в рік; вплив канцерогенів на робочих місцях.

При цьому, за їх словами, можна було б запобігти до 40% випадків захворювання на рак, якщо б люди вели здоровий спосіб життя і поліпшили механізми виявлення раку.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами екс-міністра охорони здоров’я України Василя Князевича, основним інструментом у боротьбі з раком є саме своєчасна діагностика і профілактика.

Так, лікарі стверджують, що у випадку, якщо пацієнт звертається до лікаря на ранніх стадіях раку, то відсоток того, що він видужає повністю і повернеться до повноцінного життя на сьогодні надзвичайно високий.

На переконання лікаря-онколога Антона Шкіряка з Клінікм Спіженка, основним принципом у лікуванні раку є мульдисциплінарний підхід.

Також нагадаємо, за словами директора Національного інститут раку Олени коеснік, як партнерів держави у боротьбі з раком треба залучати приватні онкоцентри.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Здоров'я
Bitcoin
$83,569.50
Золото
$3,162.17
Tesla
$280.94
Brent
$73.31
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,835.38