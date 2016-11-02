Смертність від раку до 2030 року зросте на 45% - ВООЗ

Так, за оцінками організації, глобальна смертність від раку до 2030 року зросте на 45% в порівнянні з рівнем 2007 року.

Водночас, експерти ВООЗ розділяють думку, що кількість нових випадків захворювання на рак до 2030 року зросте до 15,5 млн, тоді як у 2017 році цей показник становив 11,3 млн випадків.

"Найсмертоноснішим видом раку є рак легенів. За прогнозами, ця тенденція збережеться до 2030 року, якщо глобальна боротьба з тютюном буде неістотним чином посилена", - наголошують у ВООЗ.

Експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я схиляються до висновку, що основними факторами ризику, що призводять до росту захворюваності на рак, є споживання тютюну; надмірна вага, ожиріння або фізична інертність - в цілому; шкідливе вживання алкоголю - призводить до 351 тис. випадків смерті від раку в рік; вплив канцерогенів на робочих місцях.

При цьому, за їх словами, можна було б запобігти до 40% випадків захворювання на рак, якщо б люди вели здоровий спосіб життя і поліпшили механізми виявлення раку.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами екс-міністра охорони здоров’я України Василя Князевича, основним інструментом у боротьбі з раком є саме своєчасна діагностика і профілактика.

Так, лікарі стверджують, що у випадку, якщо пацієнт звертається до лікаря на ранніх стадіях раку, то відсоток того, що він видужає повністю і повернеться до повноцінного життя на сьогодні надзвичайно високий.

На переконання лікаря-онколога Антона Шкіряка з Клінікм Спіженка, основним принципом у лікуванні раку є мульдисциплінарний підхід.

Також нагадаємо, за словами директора Національного інститут раку Олени коеснік, як партнерів держави у боротьбі з раком треба залучати приватні онкоцентри.