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В.Князевич: наявність системи заходів профілактики захворювань є основою формування здорової нації

В.Князевич: наявність системи заходів профілактики захворювань є основою формування здорової нації

Київ • УНН

 • 15175 перегляди

В основу системи має лягти своєчасна діагностика і профілактика, наголосив В.Князевич.

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. За показником “тривалість життя” Україна посідає найгірші місця. Основними напрямками у боротьбі із передчасною смертністю є своєчасна діагностика і профілактика. Про це УНН заявив екс-міністр охорони здоров’я України Василь Князевич.

“По показниках смертності ми маємо найгірші місця. У інших країнах ситуація інакша, бо там є профілактика, своєчасне виявлення. Тому і Україна повинна поставити собі надзавдання — вийти у клуб довгожителів. Система профілактики захворювань полягає у розумінні того, коли і на що людина має обстежуватися. Це так звана лінійка, що у певному віці потрібно перевірити серцево-судинну систему, це розуміння того, якою має бути регулярність цих перевірок. І тоді, через кілька років, ми зможемо бути на рівні з цивілізованими державами”, — розповів він.

Також В.Князевич розповів, що своєчасна діагностика і профілактика захворювань є однією із основним передумов побудови системи громадського здоров’я в Україні.

“Ми маємо крокувати у напрямку створення системи громадського здоров’я. Вона запрацює тоді, коли ми вийдемо на прямі стосунки лікар — пацієнт, і коли між ними буде певна угода. Але звісно перед тим має іти профілактика захворювань, це і перше величезне завдання держави. Без неї тут нічого не зробиш”, — відзначив він.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за словами керівника асоціації приватних клінік України Олега Спіженка, в Україні потрібно створити систему заходів профілактики захворювань.

Так, О.Спіженко відзначив, що в Україні потрібно створити таку систему, яка б піклувалася не лише про лікування, а й про профілактику захворювань, на прикладі іноземного досвіду.

Українські Національні Новини

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