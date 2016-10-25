В.Князевич: наличие системы мер профилактики заболеваний является основой формирования здоровой нации

КИЕВ. 25 октября. УНН. По показателю "продолжительность жизни" Украина занимает худшие места. Основными направлениями в борьбе с преждевременной смертностью является своевременная диагностика и профилактика. Об этом УНН заявил экс-министр здравоохранения Украины Василий Князевич.

"По показателям смертности мы занимаем самые плохие места. В других странах ситуация иная, там есть профилактика, своевременное выявление. Поэтому и Украина должна поставить себе сверхзадачу - выйти в клуб долгожителей. Система профилактики заболеваний заключается в понимании того, когда и на что человек должен обследоваться. Это так называемая линейка, в определенном возрасте нужно проверить сердечно-сосудистую систему, это понимание того, какой должна быть регулярность этих проверок. И тогда, через несколько лет, мы сможем быть на уровне с цивилизованными государствами", - рассказал он.

Также В.Князевич рассказал, что своевременная диагностика и профилактика заболеваний является одной из основных предпосылок построения системы общественного здоровья в Украине.

"Мы должны шагать в направлении создания системы общественного здоровья. Она заработает тогда, когда мы выйдем на прямые отношения врач - пациент, и когда между ними будет определенное соглашение. Но конечно перед этим должна идти профилактика заболеваний, и это первая огромная задача государства. Без нее здесь ничего не сделаешь", - отметил он.

Напомним, как сообщал УНН, по словам руководителя ассоциации частных клиник Украины Олега Спиженко, в Украине нужно создать систему мер профилактики заболеваний.

Так, О.Спиженко отметил, что в Украине нужно создать такую ​​систему, которая бы заботилась не только о лечении, но и о профилактике заболеваний, на примере зарубежного опыта.