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Смертельная стрельба в отеле в Киеве: стрелку сообщили о подозрении

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В гостинице Печерского района Киева конфликт между двумя компаниями перерос в стрельбу, в результате которой погиб один человек. Двум участникам инцидента сообщено о подозрении в хулиганстве, одному из них - в убийстве.

Жителю Василькова сообщили о  подозрении в убийстве во время стрельбы в гостинице в Киеве. Об этом УНН сообщает с ссылкой на Офис Генпрокурора.

Под процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры города Киева двум жителям Днепра и Василькова сообщено о подозрении  в хулиганстве, совершенном группой лиц с применением огнестрельного оружия (ч. 2, 4 ст. 296 УК Украины). Кроме этого, жителю Василькова также сообщено о подозрении в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины)

- говорится в сообщении.

По данным следствия, 23 ноября около 00:30 в гостинице в Печерском районе столицы между двумя компаниями мужчин возник конфликт, который перерос в драку. Один из участников конфликта достал пистолет и сделал несколько выстрелов, ранив охранника отеля и двух мужчин. После этого скрылся с места происшествия.

От полученного огнестрельного ранения житель отеля скончался на месте, его знакомый и охранник получили огнестрельные ранения грудной клетки и были доставлены в больницу.

«Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения», - информирует ОГП.

Дополнение

В Киеве задержали подозреваемого в стрельбе в одном из местных отелей, в результате чего погиб один человек.

Драка в ресторане Полтавы: фигурантам сообщили о подозрении8 нояб. 2024, 10:00 • 16097 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

КиевКриминал и ЧП
generalnii-prokuror-ukrainiГенеральный прокурор Украины
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