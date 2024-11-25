Смертельная стрельба в отеле в Киеве: стрелку сообщили о подозрении
Киев • УНН
В гостинице Печерского района Киева конфликт между двумя компаниями перерос в стрельбу, в результате которой погиб один человек. Двум участникам инцидента сообщено о подозрении в хулиганстве, одному из них - в убийстве.
Жителю Василькова сообщили о подозрении в убийстве во время стрельбы в гостинице в Киеве. Об этом УНН сообщает с ссылкой на Офис Генпрокурора.
Под процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры города Киева двум жителям Днепра и Василькова сообщено о подозрении в хулиганстве, совершенном группой лиц с применением огнестрельного оружия (ч. 2, 4 ст. 296 УК Украины). Кроме этого, жителю Василькова также сообщено о подозрении в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины)
По данным следствия, 23 ноября около 00:30 в гостинице в Печерском районе столицы между двумя компаниями мужчин возник конфликт, который перерос в драку. Один из участников конфликта достал пистолет и сделал несколько выстрелов, ранив охранника отеля и двух мужчин. После этого скрылся с места происшествия.
От полученного огнестрельного ранения житель отеля скончался на месте, его знакомый и охранник получили огнестрельные ранения грудной клетки и были доставлены в больницу.
«Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения», - информирует ОГП.
Дополнение
В Киеве задержали подозреваемого в стрельбе в одном из местных отелей, в результате чего погиб один человек.
Драка в ресторане Полтавы: фигурантам сообщили о подозрении8 нояб. 2024, 10:00 • 16097 просмотров