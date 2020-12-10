Смертельное ДТП с участием таксиста в Броварах: открыто производство
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Полиция открыла уголовное производство из-за сбивания водителем такси мужчины в Броварах. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.
"9 декабря около 23:00 в городе Бровары водитель управляя автомобилем Renault совершил наезд на пешехода, жителя города Киева, который двигался проезжим участком дороги в попутном направлении. В результате ДТП пешеход от телесных повреждений скончался на месте", - рассказали в пресс-службе.
Также сообщили, что автомобиль был изъят и помещен на площадку временного содержания.
"По данному факту следователями управления полиции Киевской области открыто уголовное производство по части 2.ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее смерть - ред.)", - сказали в пресс-службе.
Напомним, в Броварах под Киевом ночью водитель такси насмерть сбил мужчину.