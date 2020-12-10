Смертельна ДТП за участі таксиста у Броварах: відкрито провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Поліція відкрила кримінальне провадження через збиття водієм таксі чоловіка у Броварах. Про це журналісту УНН повідомили у пресслужбі поліції Київської області.
"9 грудня близько 23:00 у місті Бровари водій керуючи автомобілем Renault здійснив наїзд на пішохода, жителя міста Києва, який рухався проїжджою ділянкою дороги у попутному напрямку. У результаті ДТП пішохід від тілесних ушкоджень помер на місці", - розповіли у пресслужбі.
Також повідомили, що автомобіль було вилучено та поміщено на майданчик тимчасового тримання.
"За даним фактом слідчими управління поліції Київщини відкрито кримінальне провадження за частиною 2.ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому смерть – ред.)", - сказали у пресслужбі.
Нагадаємо, у Броварах під Києвом вночі водій таксі на смерть збив чоловіка.