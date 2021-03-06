Смертельное ДТП с украинцами в Польше: "сменного" водителя автобуса уже допросили
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. В Польше был допрошен в качестве свидетеля 35-летний водитель украинского автобуса, который не был за рулем во время аварии, унесшей жизни пяти украинцев. Об этом УНН сообщает со ссылкой на местное издание WNP.
Детали
Как сообщается, заместитель окружного прокурора Перемышля Беата Старецкая отметила в субботу, что состоялся допрос 35-летнего водителя автобуса, который попал в аварию. В момент аварии мужчина не управлял автобусом и был допрошен в качестве свидетеля.
Прокурор отметила, что необходимо проверить некоторую предоставленную им информацию, и добавила, что сейчас прокуратура не разглашает подробной информации.
Водитель, который, согласно предварительным выводам, находился за рулем автобуса во время аварии, сейчас находится в больнице.
По предварительным данным, в автобусе ехало 57 человек, в том числе двое водителей. Прокуратура проверит это, поскольку в списке пассажиров указано 54 пассажира, пишет издание.
Также местные СМИ сообщают, что на данный момент дорогу, где произошла авария, уже открыли, а автобус забрали с места происшествия.
Что было ранее
Утром в субботу, 6 марта, стало известно, что в Польше рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП. Погибли 5 человек.
По предварительной версии полиции, указали в МИД, водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство слетело в кювет и перевернулось.
В Польше были опознаны уже трое погибших в ДТП с автобусом украинцев, по состоянию на послеобеденную пору в больницах находились 29 пострадавших, в том числе 14 из них - в тяжелом состоянии.
По данным МВД Украины, раненых разместили в шести больницах Подкарпатского воеводства: Воеводская больница им. Св. Отца Пио в Перемышле - 11 пациентов (5 выписано), Центр медицинской помощи в Ярославе - 11 пациентов, Воеводская клиническая больница №2 Св. Ядвигы в Жешове - 11 пациентов (3 выписаны), Независимый общественный центр в Пшеворске - 3 пациента, Независимый общественный центр здравоохранения в Лобачеве - 4 пациента (2 человека на выписку), Специализированная больница Святой семьи в Рудной Малой - 1 пациент.
Пассажиры, которые не травмировались, были доставлены в одно из общежитий в Ярославе. Детей среди пострадавших не было.
По состоянию на сегодняшний день, по сообщениям польской стороны, 9 пациентов уже выписаны из больниц.