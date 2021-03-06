Смертельное ДТП с украинцами в Польше: "сменного" водителя автобуса уже допросили

Детали

Как сообщается, заместитель окружного прокурора Перемышля Беата Старецкая отметила в субботу, что состоялся допрос 35-летнего водителя автобуса, который попал в аварию. В момент аварии мужчина не управлял автобусом и был допрошен в качестве свидетеля.

Прокурор отметила, что необходимо проверить некоторую предоставленную им информацию, и добавила, что сейчас прокуратура не разглашает подробной информации.

Водитель, который, согласно предварительным выводам, находился за рулем автобуса во время аварии, сейчас находится в больнице.

По предварительным данным, в автобусе ехало 57 человек, в том числе двое водителей. Прокуратура проверит это, поскольку в списке пассажиров указано 54 пассажира, пишет издание.

Также местные СМИ сообщают, что на данный момент дорогу, где произошла авария, уже открыли, а автобус забрали с места происшествия.

Что было ранее

Утром в субботу, 6 марта, стало известно, что в Польше рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП. Погибли 5 человек.

По предварительной версии полиции, указали в МИД, водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство слетело в кювет и перевернулось.

В Польше были опознаны уже трое погибших в ДТП с автобусом украинцев, по состоянию на послеобеденную пору в больницах находились 29 пострадавших, в том числе 14 из них - в тяжелом состоянии.

По данным МВД Украины, раненых разместили в шести больницах Подкарпатского воеводства: Воеводская больница им. Св. Отца Пио в Перемышле - 11 пациентов (5 выписано), Центр медицинской помощи в Ярославе - 11 пациентов, Воеводская клиническая больница №2 Св. Ядвигы в Жешове - 11 пациентов (3 выписаны), Независимый общественный центр в Пшеворске - 3 пациента, Независимый общественный центр здравоохранения в Лобачеве - 4 пациента (2 человека на выписку), Специализированная больница Святой семьи в Рудной Малой - 1 пациент.

Пассажиры, которые не травмировались, были доставлены в одно из общежитий в Ярославе. Детей среди пострадавших не было.

По состоянию на сегодняшний день, по сообщениям польской стороны, 9 пациентов уже выписаны из больниц.