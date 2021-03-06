Смертельна ДТП з українцями у Польщі: "змінного" водія автобуса уже допитали
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. У Польщі був допитаний як свідок 35-річний водій українського автобуса, який не перебував за кермом під час аварії, що забрала життя п'ятьох українців. Про це УНН повідомляє з посиланням на місцеве видання WNP.
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Як повідомляється, заступник окружного прокурора Перемишля Беата Старецька зазначила в суботу, що відбувся допит 35-річного водія автобуса, який потрапив у аварію. У момент аварії чоловік не керував автобусом і був допитаний як свідок.
Прокурор зазначила, що необхідно перевірити деяку інформацію, яку він надав, і додала, що наразі прокуратура не розголошує докладної інформації.
Водій, який, згідно з попередніми висновками, перебував за кермом автобуса під час аварії, наразі перебуває в лікарні.
За попередніми даними, на автобусі їхало 57 осіб, в тому числі двоє водіїв. Прокуратура перевірить це, оскільки в списку пасажирів вказано 54 пасажири, пише видання.
Також місцеві ЗМІ повідомляють, що наразі дорогу, де сталася аварія, вже відкрили, а автобус забрали з місця події.
Що було раніше
Вранці у суботу, 6 березня, стало відомо, що у Польщі рейсовий автобус Познань-Херсон потрапив у ДТП. Загинули 5 людей.
За попередньою версією поліції, вказали у МЗС, водій не впорався з керуванням, у результаті чого транспортний засіб злетів у кювет та перекинувся.
У Польщі були впізнані вже троє загиблих в ДТП з автобусом українців, станом на післяобідню пору в лікарнях перебували 29 постраждалих, в тому числі 14 з них - у важкому стані.
За даними МВС України, поранених розмістили у шести лікарнях Підкарпатського воєводства: Воєводська лікарня ім. Св. Отця Піо в Перемишлі – 11 пацієнтів (5 виписано), Центр медичної допомоги в Ярославі – 11 пацієнтів, Воєводська клінічна лікарня №2 Св. Ядвіги в Жешові – 11 пацієнтів (3 виписані), Незалежний громадський центр в Пшеворську – 3 пацієнти, Незалежний громадський центр охорони здоров’я в Лобачові – 4 пацієнти (2 людини на виписку), Спеціалізована лікарня Святої родини в Рудній Малій – 1 пацієнт.
Пасажири, які не травмувалися, були доставлені до одного із гуртожитків у Ярославі. Дітей серед постраждалих не було.
Станом на сьогоднішній день, за повідомленнями польської сторони, 9 пацієнтів вже виписані з лікарень.