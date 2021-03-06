Смертельна ДТП з українцями у Польщі: "змінного" водія автобуса уже допитали

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Як повідомляється, заступник окружного прокурора Перемишля Беата Старецька зазначила в суботу, що відбувся допит 35-річного водія автобуса, який потрапив у аварію. У момент аварії чоловік не керував автобусом і був допитаний як свідок.

Прокурор зазначила, що необхідно перевірити деяку інформацію, яку він надав, і додала, що наразі прокуратура не розголошує докладної інформації.

Водій, який, згідно з попередніми висновками, перебував за кермом автобуса під час аварії, наразі перебуває в лікарні.

За попередніми даними, на автобусі їхало 57 осіб, в тому числі двоє водіїв. Прокуратура перевірить це, оскільки в списку пасажирів вказано 54 пасажири, пише видання.

Також місцеві ЗМІ повідомляють, що наразі дорогу, де сталася аварія, вже відкрили, а автобус забрали з місця події.

Що було раніше

Вранці у суботу, 6 березня, стало відомо, що у Польщі рейсовий автобус Познань-Херсон потрапив у ДТП. Загинули 5 людей.

За попередньою версією поліції, вказали у МЗС, водій не впорався з керуванням, у результаті чого транспортний засіб злетів у кювет та перекинувся.

У Польщі були впізнані вже троє загиблих в ДТП з автобусом українців, станом на післяобідню пору в лікарнях перебували 29 постраждалих, в тому числі 14 з них - у важкому стані.

За даними МВС України, поранених розмістили у шести лікарнях Підкарпатського воєводства: Воєводська лікарня ім. Св. Отця Піо в Перемишлі – 11 пацієнтів (5 виписано), Центр медичної допомоги в Ярославі – 11 пацієнтів, Воєводська клінічна лікарня №2 Св. Ядвіги в Жешові – 11 пацієнтів (3 виписані), Незалежний громадський центр в Пшеворську – 3 пацієнти, Незалежний громадський центр охорони здоров’я в Лобачові – 4 пацієнти (2 людини на виписку), Спеціалізована лікарня Святої родини в Рудній Малій – 1 пацієнт.

Пасажири, які не травмувалися, були доставлені до одного із гуртожитків у Ярославі. Дітей серед постраждалих не було.

Станом на сьогоднішній день, за повідомленнями польської сторони, 9 пацієнтів вже виписані з лікарень.