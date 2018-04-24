Смертельное ДТП в Кривом Роге: стали известны новые подробности

По его словам, в салоне маршрутки находились 26 человек вместе с водителем. Согласно техпаспорту, транспортное средство рассчитано на 20 человек плюс пять пассажиров, которые могут стоять. То есть превышение нормы перевозки пассажиров составило одного человека. Однако на месте происшествия обнаружили, что на самом деле маршрутное такси имело лишь 14 посадочных мест, остальные пассажиры ехали стоя.

"Вопрос остается открытым. Маршрутка принадлежит "Севертранс", частному предприятию, зарегистрированному в Одессе. В Кривом Роге есть представительство. Им вручен запрос с целью получения объяснений. На данный момент пока ответа нет", - сказал следователь.

Он также сообщил, что в дальнейшем будет подниматься вопрос о лишении предприятия лицензии на осуществление пассажирских перевозок.

Как сообщил следователь, лица всех пассажиров маршрутки установлены. Маршрутка двигалась со скоростью 46 километров в час.

Он также сообщил, что за рулем Mazda находился 67-летний гражданин, это подтверждают видеосъемки с камер наблюдения. Его сын находился на пассажирском сиденье.

По данным следователя, дело может быть передано в суд примерно за четыре месяца.

Смертельное ДТП в Кривом Роге с участием маршрутки, автобуса и легковушки Mazda произошло утром 17 апреля. Погибли девять человек. Большинство пострадавших и погибших были работниками металлургического завода.

Водитель Mazda после ДТП попал в больницу. Его задержали и объявили о подозрении. Подозреваемого взяли под стражу, однако не поместят в СИЗО.