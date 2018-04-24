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Смертельна ДТП у Кривому Розі: стали відомі нові подробиці

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. Кількість пасажирів у маршрутному таксі, у якому в Кривому Розі через ДТП загинули дев’ять людей, не відповідала заявленій у техпаспорті. Про це напередодні повідомив слідчий у справі Микита Гаркавий, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.

Смертельна ДТП у Кривому Розі: стали відомі нові подробиці

За його словами, у салоні маршрутки перебували 26 людей разом з водієм. Згідно з техпаспортом, транспортний засіб розрахований на 20 осіб плюс п'ять пасажирів, що можуть стояти. Тобто перевищення норми перевезення пасажирів становило одну особу. Однак на місці події виявили, що насправді маршрутне таксі мало лише 14 посадочних місць, решта пасажирів їхали стоячи.

"Питання залишається відкритим. Маршрутка належить "Севертранс", приватному підприємству, зареєстрованому в Одесі. У Кривому Розі є представництво. Їм вручений запит з метою отримання пояснень. На цей момент поки відповіді немає", – сказав слідчий.

Він також повідомив, що в подальшому буде порушуватися питання про позбавлення підприємства ліцензії на здійснення пасажирських перевезень.

Як повідомив слідчий, особи усіх пасажирів маршрутки встановлені. Маршрутка рухалась зі швидкістю 46 кілометрів за годину.

Він також поінформував, що за кермом Mazda перебував 67-річний громадянин, це підтверджують відеозйомки з камер спостереження. Його син перебував на пасажирському сидінні.

За даними слідчого, справа може бути передана до суду приблизно за чотири місяці.

Смертельна ДТП в Кривому Розі за участю маршрутки, автобуса та легковика Mazda сталася вранці 17 квітня. Загинули дев'ятеро людей. Більшість постраждалих і загиблих були працівниками металургійного заводу.

Водій Mazda після ДТП потрапив до лікарні. Його затримали і оголосили про підозру. Підозрюваного взяли під варту, однак не помістять до СІЗО.

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