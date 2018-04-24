Смертельна ДТП у Кривому Розі: стали відомі нові подробиці

КИЇВ. 24 квітня. УНН. Кількість пасажирів у маршрутному таксі, у якому в Кривому Розі через ДТП загинули дев’ять людей, не відповідала заявленій у техпаспорті. Про це напередодні повідомив слідчий у справі Микита Гаркавий, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.