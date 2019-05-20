Смертельное ДТП в Харькове: следствие по автотехнической экспертизе возобновили
Киев • УНН
КИЕВ. 20 мая. УНН. Прокуратура отменила постановление следователя о закрытии уголовного производства в отношении экспертов Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Бокариуса, которые проводили автотехнические исследования в уголовном производстве по обвинению Елены Зайцевой и Геннадия Дронова в совершении смертельного ДТП. Об этом сообщил адвокат Дронова Сергей Перепелица в комментарии корреспонденту УНН.
"Первая местная прокуратура отменила постановление следователя о закрытии уголовного производства и направила для дальнейшего досудебного расследования материалы в следственное управление ГУ Нацполиции в Харьковской области", - отметил Перепелица.
По его словам, жалобу на постановление следователя о прекращении производства защита Дронова подала 10 мая в Ленинский райсуд Харькова.
Он добавил, что судебное заседание по рассмотрению жалобы было на прошлой неделе, однако его перенесли на сегодня на утро.
"Сегодня утром прокурор пришла и принесла постановление, поэтому предмет нашей жалобы отпал", - добавил Перепелица.
Как сообщал УНН, полиция закрыла уголовное производство в отношении экспертов Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Бокариуса, которые проводили автотехнические исследования в уголовном производстве по обвинению Елены Зайцевой и Геннадия Дронова в совершении смертельного ДТП.
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Напомним, резонансная ДТП произошло 18 октября 2017 года в центре Харькова. Тогда внедорожники под управлением Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой выбросило на пешеходов, в результате чего погибли шесть человек.
26 февраля 2019 года Киевский райсуд Харькова признал Елену Зайцеву и Геннадия Дронова виновными в совершении смертельного ДТП и назначил им наказание в виде 10 лет лишения свободы.