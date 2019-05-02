Смертельна ДТП у Харкові: поліція закрила провадження щодо автотехнічної експертизи
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Поліція закрила кримінальне провадження стосовно експертів Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз імені Бокаріуса, які проводили автотехнічні дослідження в кримінальному провадженні за обвинуваченням Олени Зайцевої й Геннадія Дронова у скоєнні смертельної ДТП. Про це журналісту УНН повідомила заступник начальника відділу комунікації ГУНП у Харківській області Оксана Калмикова.
"Так, провадження було закрито 26 квітня, тому що слідчий не знайшов у діях судових експертів ознак кримінального правопорушення. Таким чином було прийнято рішення про закриття кримінального провадження", - зазначила Калмикова.
Вона додала, що відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 384 були внесені 2 квітня 2019 року за рішенням суду.
Зазначається, що раніше адвокат Дронова звернувся до суду з клопотанням про відкриття провадження щодо експертів, які не змогли встановити швидкість автомобіля Lexus Зайцевої в момент скоєння ДТП.
Нагадаємо, резонансна ДТП сталася 18 жовтня 2017 року у центрі Харкова. Тоді позашляховики під керуванням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова. Після зіткнення Lexus Зайцевої викинуло на пішоходів, внаслідок чого загинули шестеро осіб.
26 лютого 2019 року Київський райсуд Харкова визнав Олену Зайцеву та Геннадія Дронова винними у вчиненні смертельної ДТП і призначив їм покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.