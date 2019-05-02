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Смертельное ДТП в Харькове: полиция закрыла производство по автотехнической экспертизе

Смертельное ДТП в Харькове: полиция закрыла производство по автотехнической экспертизе

Киев  •  УНН

 • 11470 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Полиция закрыла уголовное производство в отношении экспертов Харьковского научно-исследовательского института судебных экспертиз имени Бокариуса, которые проводили автотехнические исследования в уголовном производстве по обвинению Елены Зайцевой и Геннадия Дронова в совершении смертельного ДТП. Об этом журналисту УНН сообщила заместитель начальника отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области Оксана Калмыкова.

"Да, производство было закрыто 26 апреля, так как следователь не нашел в действиях судебных экспертов признаков уголовного преступления. Таким образом было принято решение о закрытии уголовного производства", - отметила Калмыкова.

Она добавила, что сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 384 были внесены 2 апреля 2019 года по решению суда.

Отмечается, что ранее адвокат Дронова обратился в суд с ходатайством об открытии производства по экспертов, которые не смогли установить скорость автомобиля Lexus Зайцевой в момент совершения ДТП.

Напомним, резонансное ДТП произошло 18 октября 2017 года в центре Харькова. Тогда внедорожники под управлением Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой выбросило на пешеходов, в результате чего погибли шесть человек.

26 февраля 2019 года Киевский райсуд Харькова признал Елену Зайцеву и Геннадия Дронова виновными в совершении смертельного ДТП и назначил им наказание в виде 10 лет лишения свободы.

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