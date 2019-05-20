Смертельна ДТП у Харкові: слідство щодо автотехнічної експертизи відновили
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Прокуратура скасувала постанову слідчого про закриття кримінального провадження стосовно експертів Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз імені Бокаріуса, які проводили автотехнічні дослідження в кримінальному провадженні за обвинуваченням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова у скоєнні смертельної ДТП. Про це повідомив адвокат Дронова Сергій Перепелиця у коментарі кореспонденту УНН.
"Перша місцева прокуратура скасувала постанову слідчого про закриття кримінального провадження і скерувала для подальшого досудового розслідування матеріали в слідче управління ГУ Нацполіції у Харківській області", - зазначив Перепелиця.
За його словами, скаргу на постанову слідчого про закриття провадження захист Дронова подав 10 травня до Ленінського райсуду Харкова.
Він додав, що судове засідання щодо розгляду скарги було минулого тижня, однак його перенесли на сьогодні на ранок.
"Сьогодні зранку прокурор прийшла і принесла постанову, тому предмет нашої скарги відпав", - додав Перепелиця.
Як повідомляв УНН, поліція закрила кримінальне провадження стосовно експертів Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз імені Бокаріуса, які проводили автотехнічні дослідження в кримінальному провадженні за обвинуваченням Олени Зайцевої й Геннадія Дронова у скоєнні смертельної ДТП.
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Нагадаємо, резонансна ДТП сталася 18 жовтня 2017 року у центрі Харкова. Тоді позашляховики під керуванням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова. Після зіткнення Lexus Зайцевої викинуло на пішоходів, внаслідок чого загинули шестеро осіб.
26 лютого 2019 року Київський райсуд Харкова визнав Олену Зайцеву та Геннадія Дронова винними у вчиненні смертельної ДТП і призначив їм покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.