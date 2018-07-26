Смертельное ДТП в Черкассах: сегодня подозреваемому будут избирать меру пресечения
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Приднепровский райсуд г. Черкассы сегодня рассмотрит ходатайство об избрании меры пресечения водителю автомобиля BMW, подозреваемого по делу о ДТП, в результате которого погибли женщина и ее малолетний сын. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Черкасской области.
"Сегодня в Приднепровском райсуде г. Черкассы будет рассматривать это ходатайство", - отметили в ведомстве.
Прокуратура в суде будет настаивать на избрании обвиняемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, в результате ДТП, которое произошло 24 июня в Черкассах, погибли женщина 1990 года рождения и ее сын 2014 рождения. Известно, что погибшие - жена и сын сотрудника полиции. Водителя автомобиля BMW, при участии которого произошло смертельное ДТП, задержали и объявили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК Украины.