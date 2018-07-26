Смертельна ДТП у Черкасах: сьогодні підозрюваному обиратимуть запобіжний захід
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Придніпровський райсуд м. Черкаси сьогодні розгляне клопотання про обрання запобіжного заходу водію автомобіля BMW, підозрюваного у справі про ДТП, внаслідок якої загинули жінка та її малолітній син. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Черкаської області.
"Сьогодні у Придніпровському райсуді м. Черкаси буде розглядати це клопотання", - зазначили у відомстві.
Прокуратура у суді наполягатиме на обранні обвинуваченому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, в результаті ДТП, яка сталася 24 липня у Черкасах, загинули жінка 1990 року народження та її син 2014 року народження. Відомо, що загиблі - дружина та син співробітника поліції. Водія автомобіля BMW, за участі якого сталася смертельна ДТП, затримали та оголосили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 286 КК України.