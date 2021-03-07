Смертельная авария в Египте: число погибших возросло
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. В результате столкновения микроавтобуса и грузовика на египетской трассе Эль-Куреймат в провинции Гиза близ столицы Каира погибли 20 человек. Об этом пишет УНН со ссылкой на Xinhua.
Детали
Авария произошла из-за того, что шина грузовика взорвалась, в результате чего он врезался в микроавтобус, который ехал в обратном направлении. В результате погибли 20 человек, 5 ранены.
Погибших и раненых эвакуировали на машинах скорой помощи в соседних больниц.
Согласно заявлению государственного обвинения, водитель грузовика был арестован, и продолжается расследование по установлению причин аварии.
Напомним
Ранее сообщалось о том, что в Египте столкнулись микроавтобус и грузовик, в результате чего погибли 18 человек.
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