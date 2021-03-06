У Єгипті в ДТП загинули 18 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. У Єгипті зіткнулися мікроавтобус і вантажівка, через що загинули 18 людей. Про це пише УНН з посиланням на видання “Саду аль-Баляда”.
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Аварія трапилася на трасі між провінцією Гіза і розташованій на південь від Каїра провінції Бені-Суейф. Обидві машини вилетіли з дороги, вантажівка перекинулася.
Окрім 18 загиблих, постраждали ще 5 пасажирів.
Причина автокатастрофи поки невідома.
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