У Бельгії потяг протаранив вантажівку: загинув український водій
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. У бельгійському місті Дудзеле товарний потяг протаранив вантажівку. Від удару загинув український водій, пише УНН з посиланням на Nieuwsblad.
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На залізничному переїзді в Дудзеле напівпричіп з вагонами протаранив зустрічну вантажівку. Зауважують, що саме сильний туман міг стати причиної такої аварії.
Водій вантажівки з України в результаті ДТП загинув на місці. Обставини аварії наразі розслідуються
Додають, що матеріальна шкода була величезна. Напівпричіп перевозив вагони, які від удару розлетілися на рельси. Повітряні лінії та щогли також були сильно пошкоджені на декількох десятках метрів.
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