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У Бельгії потяг протаранив вантажівку: загинув український водій

У Бельгії потяг протаранив вантажівку: загинув український водій

Київ • УНН

 • 31284 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. У бельгійському місті Дудзеле товарний потяг протаранив вантажівку. Від удару загинув український водій, пише УНН з посиланням на Nieuwsblad.

Деталі

На залізничному переїзді в Дудзеле напівпричіп з вагонами протаранив зустрічну вантажівку. Зауважують, що саме сильний туман міг стати причиної такої аварії.

Водій вантажівки з України в результаті ДТП загинув на місці. Обставини аварії наразі розслідуються

Додають, що матеріальна шкода була величезна. Напівпричіп перевозив вагони, які від удару розлетілися на рельси. Повітряні лінії та щогли також були сильно пошкоджені на декількох десятках метрів.

Нагадаємо

На трасі Шарм ель-Шейх — Каїр туристичний автобус потрапив у ДТП, постраждали українці. У польському місті Любліні в результаті ДТП загинули двоє українців.

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