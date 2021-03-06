В Египте в ДТП погибли 18 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. В Египте столкнулись микроавтобус и грузовик, в результате чего погибли 18 человек. Об этом пишет УНН со ссылкой на издание “Сад аль-Баляда”.
Детали
Авария произошла на трассе между провинцией Гиза и расположенной к югу от Каира провинции Бени-Суэйф. Обе машины вылетели с дороги, грузовик перевернулся.
Кроме 18 погибших, пострадали еще 5 пассажиров.
Причина автокатастрофы пока неизвестна.
Напомним
В бельгийском городе Дудзеле товарный поезд протаранил грузовик . От удара погиб украинский водитель.
В польском Люблине в результате ДТП погибли двое украицев.