Смертельна аварія у Єгипті: кількість загиблих зросла

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Аварія сталася через те, що шина вантажівки вибухнула, в результаті чого вона врізалася в мікроавтобус, який їхав у зворотному напрямку. Внаслідок цього загинули 20 людей, 5 поранені.

Загиблих та поранених евакуювали на машинах швидкої допомоги до сусідніх лікарень.

Згідно із заявою державного обвинувачення, водій вантажівки був заарештований, і триває розслідування щодо встановлення причин аварії.

Нагадаємо

Раніше повідомляли про те, що у Єгипті зіткнулися мікроавтобус і вантажівка, через що загинули 18 людей.

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