Смертельна аварія у Єгипті: кількість загиблих зросла
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Внаслідок зіткнення мікроавтобуса та вантажівки на єгипетській трасі Ель-Куреймат в провінції Гіза поблизу столиці Каїру загинули 20 людей. Про це пише УНН з посиланням на Xinhua.
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Аварія сталася через те, що шина вантажівки вибухнула, в результаті чого вона врізалася в мікроавтобус, який їхав у зворотному напрямку. Внаслідок цього загинули 20 людей, 5 поранені.
Загиблих та поранених евакуювали на машинах швидкої допомоги до сусідніх лікарень.
Згідно із заявою державного обвинувачення, водій вантажівки був заарештований, і триває розслідування щодо встановлення причин аварії.
Нагадаємо
Раніше повідомляли про те, що у Єгипті зіткнулися мікроавтобус і вантажівка, через що загинули 18 людей.
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