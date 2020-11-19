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Смерть женщины с пневмонией, которую выписали из больницы: медучреждение проверит полиция и чиновники

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КИЕВ. 19 ноября. УНН. В Черниговской ОГА начали служебную проверку случая оказания медицинской помощи больному в КНП "Бобровицкая центральная районная больница" Бобровицкого района по смерти пациентки, которую с пневмонией выписали из больницы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ОГА.

"По факту обнародования в СМИ информации о смерти женщины, которой оказывали медицинскую помощь в КНП "Бобровицкая центральная районная больница" председатель Черниговской областной государственной администрации Анна Коваленко поручила провести безотлагательную проверку заведения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 18 ноября в эфире одного из телеканалов был обнародован сюжет о 74-летней пациентке, которую выписали с пневмонией из больницы. Также в этом видео речь идет о том, что женщина умерла.

"19 ноября Управление здравоохранения Черниговской областной государственной администрации начало служебную проверку случая оказания медицинской помощи больному в КНП "Бобровицкая центральная районная больница" Бобровицкого района. Создана специальная комиссия, которая выяснит обстоятельства оказания медицинской помощи пациентке в медицинском учреждении и по результатам которой будут приняты соответствующие решения. Руководитель Управления здравоохранения Петр Гармаш сразу отбыл в командировку в Бобровицкий район", - добавляется в сообщении.

Также председатель Черниговской ОГА обратилась в ГУ Национальной полиции в Черниговской области по проверке данного факта и информации, изложенной в сюжете телеканала.

"Такие вопиющие случаи не должны случаться где угодно. Человек и его жизнь - высшая ценность. И это не просто декларация государственных органов. Это должно быть позицией каждого человека, каждого гражданина", - говорится в сообщении.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что история о мужчине, который якобы умер от COVID-19, отдав свою суточную дозу кислорода сыну в городской больнице в Белой Церкви, опровергнута.

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