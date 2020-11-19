Смерть жінки із пневмонією, яку виписали з лікарні: медзаклад перевірить поліція і чиновники

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. У Чернігівській ОДА розпочали службову перевірку випадку надання медичної допомоги хворій в КНП “Бобровицька центральна районна лікарня” Бобровицького району щодо смерті пацієнтки, яку із пневмонією виписали з лікарні. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ОДА.

“За фактом оприлюднення у ЗМІ інформації про смерть жінки, якій надавали медичну допомогу в КНП „Бобровицька центральна районна лікарня“ голова Чернігівської обласної державної адміністрації Анна Коваленко доручила провести невідкладну перевірку закладу”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що 18 листопада в ефірі одного із телеканалів був оприлюднений сюжет про 74-річну пацієнтку, яку виписали з пневмонією з лікарні. Також в цьому відео йдеться про те, що жінка померла.

“19 листопада Управління охорони здоров’я Чернігівської обласної державної адміністрації розпочало службову перевірку випадку надання медичної допомоги хворій в КНП „Бобровицька центральна районна лікарня“ Бобровицького району. Створена спеціальна комісія, яка з’ясує обставини надання медичної допомоги пацієнтці у медичному закладі та за результатами якої будуть прийняті відповідні рішення. Керівник Управління охорони здоров’я Петро Гармаш одразу відбув у відрядження до Бобровицького району”, — додається у повідомленні.

Також голова Чернігівської ОДА звернулася до ГУ Національної поліції в Чернігівській області щодо перевірки даного факту та інформації, викладеної у сюжеті телеканалу.

“Такі кричущі випадки не повинні траплятися будь-де. Людина та її життя — найвища цінність. І це не просто декларація державних органів. Це має бути позицією кожної людини, кожного громадянина”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що історія про чоловіка, який нібито помер від COVID-19, віддавши свою добову дозу кисню синові в міській лікарні в Білій Церкві, спростована

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