Степанов спростував історію про батька, хворого на COVID-19, який віддав кисень сину

"Давайте конкретно про цю історію. Йшлося про третю міську лікарню Білої Церкви. Ми розбираємось у кожному такому випадку, тому що по таких випадках у ЗМІ формується думка про систему охорони здоров’я, яка не знаходиться у гарному стані… Головний лікар цієї лікарні повністю спростовує цю інформацію. Ця лікарня має 130 ліжок для хворих на COVID-19, з яких 84 ліжка обладнані киснем, й перебуває, по-моєму, 71 пацієнт в цій лікарні під киснем…", - розповів Степанов.

Додамо, що раніше повідомлялася, що нібито в інфекційній лікарні №3 в Білій Церкві на Київщині помер чоловік, хворий на COVID-19, який відмовився від своєї добової дози кисню, щоб віддати її сину.

Як повідомлялося, Степанов заявив, що у Житомирській лікарні № 1, де від COVID-19 померла 39-річна викладачка Державного університету “Житомирська політехніка” Ольга Грабар, на сьогодні киснем забезпечено 106 ліжок.

Нагадаємо, в Україні у лікарнях наразі розміщено понад 23 тисячі ліжок з підведеним киснем на тлі боротьби з COVID-19.