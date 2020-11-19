У лікарнях України вже понад 23 тис. ліжок з підведеним киснем - Степанов

"Ми кожного дня нарощуємо цю кількість кисневих точок. Ми стартували з 3,5 тисячі ліжок з підведеним киснем у квітні місяці, а зараз ми маємо 23 571 ліжко з підведеним киснем – це більше ніж в сім разів ми збільшили кількість, і це не межа", - розповів Степанов.

Раніше у Міністерстві охорони здоров'я планували до середини листопада забезпечити медичним киснем не менше 25 тис. лікарняних ліжок у регіонах. Всього у планах забезпечити 40 тис. ліжок підведенням кисню. Уряд виділив майже 900 млн грн на кисень у COVID-лікарнях.

При цьому у МОЗ зазначали, що з виробництвом кисню немає проблем, але є проблематика з тарою - балонами та ємностями. Щодо цього давали доручення Мінекономіки.

Кабмін на тлі поширення COVID-19 спростив закупку ємностей для кисню. Також уряд планує “перепозичити” кисневі балони для COVID-лікарень у підприємств.

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський заявив, що у разі необхідності держава готова збільшити вдвічі кількість ліжок для хворих на COVID-19.

Нагадаємо, в Україні на 8 годину 19 листопада зафіксовано вже 583 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - вперше понад 13 тисяч, абсолютний антирекорд для країни.