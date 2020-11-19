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Загибель викладачки від COVID-19 у Житомирі: Степанов заперечив проблеми з киснем у лікарні

Загибель викладачки від COVID-19 у Житомирі: Степанов заперечив проблеми з киснем у лікарні

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. У Житомирській лікарні № 1, де від COVID-19 померла 39-річна викладачка Державного університету “Житомирська політехніка” Ольга Грабар, на сьогодні киснем забезпечено 106 ліжок. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

“Так, випадок, який стався в Житомирській лікарні № 1. Міністерство охорони здоров’я відразу відреагувало, розібралося в ситуації. Що хочу повідомити. Що нібито там не вистачає кисню і кисень дають не всім, тому що не вистачає відповідних ліжок з підведеним киснем. На сьогодні в цій лікарні киснем забезпечено 106 ліжок. Це або централізований кисень, або кисневий концентратор”, — сказав Степанов.

За його словами, окрім того, в лікарні перебуває 67 пацієнтів, які потребують кисню, і всім їм він надається.

“Що стосується тієї жінки, яка пішла з життя через COVID-19 і яку не вдалося врятувати нашим лікарям. Вона перебувала в достатньо важкому стані в лікарні, була переведена в реанімацію, в палату інтенсивної терапії, перебувала потім на апараті штучної вентиляції легень на високопотоковому кисні... Але, на жаль, ускладнення, яке дає вірус, та ті супутні хвороби, які були в жінки, не дали можливості врятувати її життя”, — розповів Степанов.

Додамо, що у Житомирській міській лікарні № 1, де від COVID-19 померла 39-річна викладачка Державного університету “Житомирська політехніка” Ольга Грабар, заперечують, що це сталося через проблеми з забезпеченням киснем.

Нагадаємо, за даними Степанова, у лікарнях України вже понад 23 тис. ліжок з підведеним киснем.

Раніше у Міністерстві охорони здоров'я планували до середини листопада забезпечити медичним киснем не менше 25 тис. лікарняних ліжок у регіонах. Всього у планах забезпечити 40 тис. ліжок підведенням кисню. Уряд виділив майже 900 млн грн на кисень у COVID-лікарнях.

При цьому у МОЗ зазначали, що з виробництвом кисню немає проблем, але є проблематика з тарою - балонами та ємностями. Щодо цього давали доручення Мінекономіки.

Кабмін на тлі поширення COVID-19 спростив закупку ємностей для кисню. Також уряд планує “перепозичити” кисневі балони для COVID-лікарень у підприємств.

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський заявив, що у разі необхідності держава готова збільшити вдвічі кількість ліжок для хворих на COVID-19.

Нагадаємо, в Україні на 8 годину 19 листопада зафіксовано вже 583 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - вперше понад 13 тисяч, абсолютний антирекорд для країни.

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