Загибель викладачки від COVID-19 у Житомирі: Степанов заперечив проблеми з киснем у лікарні

“Так, випадок, який стався в Житомирській лікарні № 1. Міністерство охорони здоров’я відразу відреагувало, розібралося в ситуації. Що хочу повідомити. Що нібито там не вистачає кисню і кисень дають не всім, тому що не вистачає відповідних ліжок з підведеним киснем. На сьогодні в цій лікарні киснем забезпечено 106 ліжок. Це або централізований кисень, або кисневий концентратор”, — сказав Степанов.

За його словами, окрім того, в лікарні перебуває 67 пацієнтів, які потребують кисню, і всім їм він надається.

“Що стосується тієї жінки, яка пішла з життя через COVID-19 і яку не вдалося врятувати нашим лікарям. Вона перебувала в достатньо важкому стані в лікарні, була переведена в реанімацію, в палату інтенсивної терапії, перебувала потім на апараті штучної вентиляції легень на високопотоковому кисні... Але, на жаль, ускладнення, яке дає вірус, та ті супутні хвороби, які були в жінки, не дали можливості врятувати її життя”, — розповів Степанов.

Додамо, що у Житомирській міській лікарні № 1, де від COVID-19 померла 39-річна викладачка Державного університету “Житомирська політехніка” Ольга Грабар, заперечують, що це сталося через проблеми з забезпеченням киснем.

Нагадаємо, за даними Степанова, у лікарнях України вже понад 23 тис. ліжок з підведеним киснем.

Раніше у Міністерстві охорони здоров'я планували до середини листопада забезпечити медичним киснем не менше 25 тис. лікарняних ліжок у регіонах. Всього у планах забезпечити 40 тис. ліжок підведенням кисню. Уряд виділив майже 900 млн грн на кисень у COVID-лікарнях.

При цьому у МОЗ зазначали, що з виробництвом кисню немає проблем, але є проблематика з тарою - балонами та ємностями. Щодо цього давали доручення Мінекономіки.

Кабмін на тлі поширення COVID-19 спростив закупку ємностей для кисню. Також уряд планує “перепозичити” кисневі балони для COVID-лікарень у підприємств.

Як повідомлялося, Президент України Володимир Зеленський заявив, що у разі необхідності держава готова збільшити вдвічі кількість ліжок для хворих на COVID-19.

Нагадаємо, в Україні на 8 годину 19 листопада зафіксовано вже 583 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - вперше понад 13 тисяч, абсолютний антирекорд для країни.