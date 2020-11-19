Гибель преподавательницы от COVID-19 в Житомире: Степанов опроверг проблемы с кислородом в больнице

"Так, случай, который произошел в Житомирской больнице № 1. Министерство здравоохранения сразу отреагировало, разобралось в ситуации. Что хочу сообщить. Что якобы там не хватает кислорода и кислород дают не всем, так как не хватает соответствующих коек с подведенным кислородом. На сегодняшний день в этой больнице кислородом обеспечено 106 коек. Это либо централизованный кислород, или кислородный концентратор", - сказал Степанов.

По его словам, кроме того, в больнице находится 67 пациентов, которые нуждаются в кислороде, и всем им он предоставляется.

"Что касается той женщины, которая ушла из жизни из-за COVID-19 и которую не удалось спасти нашим врачам. Она находилась в достаточно тяжелом состоянии в больнице, была переведена в реанимацию, в палату интенсивной терапии, находилась потом на аппарате искусственной вентиляции легких на високопотоковом кислороде... Но, к сожалению, осложнения, которое дает вирус, и те сопутствующие болезни, которые были у женщины, не дали возможности спасти ее жизнь", - рассказал Степанов.

Добавим, что в Житомирской городской больнице № 1, где от COVID-19 умерла 39-летняя преподавательница Государственного университета "Житомирская политехника" Ольга Грабарь, отрицают, что это произошло из-за проблем с обеспечением кислородом.

Напомним, по данным Степанова, в больницах Украины уже более 23 тыс. коек с подведенным кислородом.

Ранее в Министерстве здравоохранения планировали до середины ноября обеспечить медицинским кислородом не менее 25 тыс. больничных коек в регионах. Всего в планах обеспечить 40 тыс. коек подводом кислорода. Правительство выделило почти 900 млн грн на кислород в COVID-больницах.

При этом в Минздраве отметили, что с производством кислорода нет проблем, но есть проблематика с тарой - баллонами и емкостями. По этому вопросу давали поручение Минэкономики.

Кабмин на фоне распространения COVID-19 упростил закупку емкостей для кислорода. Также правительство планирует "переодолжить" кислородные баллоны для COVID-больниц у предприятий.

Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае необходимости государство готово увеличить вдвое количество коек для больных COVID-19.

Напомним, в Украине на 8:00 19 ноября зафиксировано уже 583 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - впервые более 13 тысяч, абсолютный антирекорд для страны.