Гибель преподавательницы от COVID-19 в Житомире: Степанов опроверг проблемы с кислородом в больнице
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. В Житомирской больнице № 1, где от COVID-19 умерла 39-летняя преподавательница Государственного университета "Житомирская политехника" Ольга Грабарь, на сегодня кислородом обеспечено 106 коек. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"Так, случай, который произошел в Житомирской больнице № 1. Министерство здравоохранения сразу отреагировало, разобралось в ситуации. Что хочу сообщить. Что якобы там не хватает кислорода и кислород дают не всем, так как не хватает соответствующих коек с подведенным кислородом. На сегодняшний день в этой больнице кислородом обеспечено 106 коек. Это либо централизованный кислород, или кислородный концентратор", - сказал Степанов.
По его словам, кроме того, в больнице находится 67 пациентов, которые нуждаются в кислороде, и всем им он предоставляется.
"Что касается той женщины, которая ушла из жизни из-за COVID-19 и которую не удалось спасти нашим врачам. Она находилась в достаточно тяжелом состоянии в больнице, была переведена в реанимацию, в палату интенсивной терапии, находилась потом на аппарате искусственной вентиляции легких на високопотоковом кислороде... Но, к сожалению, осложнения, которое дает вирус, и те сопутствующие болезни, которые были у женщины, не дали возможности спасти ее жизнь", - рассказал Степанов.
Добавим, что в Житомирской городской больнице № 1, где от COVID-19 умерла 39-летняя преподавательница Государственного университета "Житомирская политехника" Ольга Грабарь, отрицают, что это произошло из-за проблем с обеспечением кислородом.
Напомним, по данным Степанова, в больницах Украины уже более 23 тыс. коек с подведенным кислородом.
Ранее в Министерстве здравоохранения планировали до середины ноября обеспечить медицинским кислородом не менее 25 тыс. больничных коек в регионах. Всего в планах обеспечить 40 тыс. коек подводом кислорода. Правительство выделило почти 900 млн грн на кислород в COVID-больницах.
При этом в Минздраве отметили, что с производством кислорода нет проблем, но есть проблематика с тарой - баллонами и емкостями. По этому вопросу давали поручение Минэкономики.
Кабмин на фоне распространения COVID-19 упростил закупку емкостей для кислорода. Также правительство планирует "переодолжить" кислородные баллоны для COVID-больниц у предприятий.
Как сообщалось, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае необходимости государство готово увеличить вдвое количество коек для больных COVID-19.
Напомним, в Украине на 8:00 19 ноября зафиксировано уже 583 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - впервые более 13 тысяч, абсолютный антирекорд для страны.