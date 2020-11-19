Смерть женщины с пневмонией, которую выписали из больницы в Черниговской области: начато производство
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. Из-за смерти женщины, которая умерла в больнице после того, как ее выписали с пневмонией, в полиции начали уголовное производство. Об этом в комментарии корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Черниговской области.
Отвечая на вопрос, было ли обращение в полицию по поводу смерти пациентки с пневмонией, которую выписали из КНП "Бобровицкой центральной районной больницы", в полиции отметили: "да".
"Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебного расследования по ч. 1 ст. 140 УК (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником), максимальная санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Сейчас продолжается досудебное расследование", - добавили в полиции.
Напомним, в Черниговской ОГА начали служебную проверку случая оказания медицинской помощи больному в КНП "Бобровицкая центральная районная больница" Бобровицкого района касательно смерти пациентки, которую с пневмонией выписали из больницы.