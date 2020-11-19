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Смерть жінки із пневмонією, яку виписали із лікарні на Чернігівщині: розпочато провадження

Смерть жінки із пневмонією, яку виписали із лікарні на Чернігівщині: розпочато провадження

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 листопада. УНН. Через смерть жінки, яка померла у лікарні після того, як її виписали із пневмонією, у поліції розпочали кримінальне провадження. Про це у коментарі кореспонденту УНН повідомили у відділ комунікацій ГУНП у Чернігівській області.

Відповідаючи на запитання, чи було звернення до поліції щодо смерті пацієнтки із пневмонією, яку виписали із КНП "Бобровицької центральної районної лікарні", у поліції зазначили: "так".

"Відомості про подію були внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за ч. 1 ст. 140 ККУ (Неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником), максимальна санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 2 років. Наразі триває досудове розслідування", - додали у поліції.

Нагадаємо, у Чернігівській ОДА розпочали службову перевірку випадку надання медичної допомоги хворій у КНП "Бобровицька центральна районна лікарня" Бобровицького району щодо смерті пацієнтки, яку із пневмонією виписали із лікарні.

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