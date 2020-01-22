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Смерть водителя после остановки патрульными - ГБР сообщил о подозрении сотруднику Нацполиции

Киев • УНН

 • 29524 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 22 января. УНН. Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Николаеве, сообщили о подозрении инспектору роты Управления патрульной полиции в Кировоградской области. Об этом сообщили в Государственном бюро расследований, передает корреспондент УНН.

Смерть водителя после остановки патрульными - ГБР сообщил о подозрении сотруднику Нацполиции

Полицейского подозревают в превышении власти или служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса).

Ночью 16 июля 2019 года в Кропивницком патрульные остановили автомобиль "ВАЗ" из-за нарушения правил дорожного движения. Водитель транспортного средства имел признаки алкогольного опьянения и пытался покинуть место остановки. В ходе общения между правоохранителями и гражданином возник конфликт, в результате которого водителю сообщили об административном задержании и пытались надеть наручники. Из-за сопротивления сотрудникам полиции один из патрульных применил к потерпевшему силу - сдавил и в течение 20 секунд удерживал его шею, повалив на асфальт. Такие действия привели к рефлекторной остановке сердца и смерти мужчины.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Кировоградской области.

В случае доказательства вины, подозреваемому полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Напомним, в Одессе 27-летний сотрудник полиции в межквартальном проезде возле супермаркета сбил шлагбаум и совершил наезд на пешеходов.

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