Смерть водія після зупинки патрульними – ДБР повідомило про підозру працівнику Нацполіції
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 22 січня. УНН. Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у Миколаєві, повідомили про підозру інспектору роти Управління патрульної поліції в Кіровоградській області. Про це поінформували в Державному бюро розслідувань, передає кореспондент УНН.
Поліцейського підозрюють у перевищенні влади або службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу).
Вночі 16 липня 2019 року у Кропивницькому патрульні зупинили автомобіль "ВАЗ" через порушення правил дорожнього руху. Водій транспортного засобу мав ознаки алкогольного сп’яніння та намагався залишити місце зупинки. У ході спілкування між правоохоронцями та громадянином виник конфлікт, у результаті якого водієві повідомили про адміністративне затримання та намагалися вдягнути кайданки. Через опір працівникам поліції один із патрульних застосував до потерпілого силу – здавив і протягом 20 секунд утримував його шию, поваливши на асфальт. Такі дії призвели до рефлекторної зупинки серця та смерті чоловіка.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Кіровоградської області.
У разі доведення вини, підозрюваному поліцейському загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
Нагадаємо, в Одесі 27-річний працівник поліції в міжквартальному проїзді біля супермаркету збив шлагбаум та скоїв наїзд на пішоходів.