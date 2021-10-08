Смерть украинца Никифоренка: в Польше задержано 8 человек, трое правоохранителей лишились работы
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. В рамках расследования обстоятельств смерти гражданина Украины Дмитрия Никифоренко во Вроцлавском вытрезвителе в Польше 30 июля этого года задержаны восемь человек. Об этом сообщает польская радистанция RMF FM, передает УНН.
Детали
Так, сообщается, что восемь человек задержаны по делу о гибели Дмитрия Никифоренко. Четверо задержанных на момент смерти украинца были сотрудниками правоохранительных органов, сообщили журналисты.
Задержания были произведены по запросу районной прокуратуры Щецина. Именно туда, как сообщается, окончательно перевели следствие по данному делу.
Следователи выясняют, имело ли место превышение полномочий по отношению к украинцу и способствовало ли его смерти какое-либо из подозреваемых лиц.
Как сообщил корреспондент RMF FM, допросы задержанных продолжаются. Прокуратура не хочет раскрывать предъявленные им обвинения.
Стоит также отметить, что, по информации издания Gazeta Wrocławska, трое правоохранителей, доставивших Никифоренка в вытрезвитель в день трагедии, лишились работы. Первый был уволен 10 сентября, второй - 23 сентября, третий - 5 октября.
Контекст
2 сентября польское издание Gazeta Wyborcza сообщило о смерти в вытрезвителе в городе Вроцлаве 25-летнего украинца Дмитрия Никифоренко. По информации издания, к парню применили газ, били кулаками и дубинками и душили.
Генеральное консульство Украины в Кракове начало взаимодействие с польскими правоохранителями в контексте расследования обстоятельств смерти Дмитрия Никифоренко. Позже Украина направила Министерству иностранных дел Польши ноту из-за смерти украинца.
Польские СМИ писали о том, что в республике началось расследование обстоятельств смерти 25-летнего украинца Дмитрия Никифоренко после задержания полицейскими во Вроцлаве.