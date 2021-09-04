МВС Польщі відреагувало на загибель 25-річного українця у Вроцлаві. Частину поліцейських покарали
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Міністерство внутрішніх справ та управління Польщі заявило про те, що розпочалося розслідування обставин смерті 25-річного українця Дмитра Никифоренка після затримання поліцейськими у Вроцлаві. Про це УНН повідомляє з посиланням на Polskie Radio.
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“Вже є реакція. У Любіні почалося прокурорське слідство, і я переконаний, що воно допоможе з’ясувати цю справу. Там є різні свідчення. Якщо говорити про ситуацію з витверезника, то частину поліцейських вже покарано”, — заявив віцеміністр польського МВС Мацєй Вонсік .
Деталі
Вонсік був гостем порталу “Wirtualna Polska”, де його запитали про реакцію відомства на смерть 25-літнього громадянина України у Вроцлаві, та 34-літнього поляка в Любіні після затримання поліцією.
Вонсік наголосив, що “винних потрібно суворо карати, але з іншого боку, не можна вдаватися до колективної відповідальності”. За його словами, важливо, щоби ці “всі справи були з’ясовані”.
Контекст
Україна просить неупередженого і швидкого слідства, притягнення причетних осіб до відповідальності та інформування української сторони щодо смерті 25-річного українця Дмитра Никифоренка після затримання поліцейськими.
Зокрема, Україна направила Міністерству закордонних справ Польщі ноту через інцидент.
2 вересня польське видання Gazeta Wyborcza повідомило про смерть у витверезнику в місті Вроцлаві 25-річного українця Дмитра Никифоренка.
За інформацією видання, до хлопця застосували газ, били кулаками і кийками та душили.
Генеральне консульство України в Кракові взаємодіє із польськими правоохоронцями в контексті розслідування обставин смерті Дмитра Никифоренка.