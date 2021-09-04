Україна направила МЗС Польщі ноту через загибель українця

Цитата

“Посольство України направило МЗС Польщі ноту через загибель українця у Вроцлаві”, — написав він.

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Раніше повідомлялося, що Україна проситиме неупередженого і швидкого слідства, притягнення причетних осіб до відповідальності та інформування української сторони щодо смерті 25-річного українця Дмитра Никифоренка після затримання поліцейськими.



2 вересня польське видання Gazeta Wyborcza у четвер повідомили про смерть у витверезнику в місті Вроцлаві 25-річного українця Дмитра Никифоренка.

За інформацією видання, до хлопця застосували газ, били кулаками і кийками та душили.

Генеральне консульство України в Кракові взаємодіє із польськими правоохоронцями в контексті розслідування обставин смерті Дмитра Никифоренка.