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17 березня, 19:38 • 95363 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 119088 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 13:49 • 152571 перегляди

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17 березня, 12:39 • 152476 перегляди

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17 березня, 09:48 • 161486 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

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Україна направила МЗС Польщі ноту через загибель українця

Україна направила МЗС Польщі ноту через загибель українця

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 вересня. УНН. Україна направила Міністерства закордонних справ Польщі ноту через смерть 25-річного українця після затримання поліцейськими. Про це у своєму Twitter написав посол України в Польщі Андрій Дещиця, передає УНН.

Цитата

“Посольство України направило МЗС Польщі ноту через загибель українця у Вроцлаві”, — написав він.

Додамо

Раніше повідомлялося, що Україна проситиме неупередженого і швидкого слідства, притягнення причетних осіб до відповідальності та інформування української сторони щодо смерті 25-річного українця Дмитра Никифоренка після затримання поліцейськими.

2 вересня польське видання Gazeta Wyborcza у четвер повідомили про смерть у витверезнику в місті Вроцлаві 25-річного українця Дмитра Никифоренка.

За інформацією видання, до хлопця застосували газ, били кулаками і кийками та душили.

Генеральне консульство України в Кракові взаємодіє із польськими правоохоронцями в контексті розслідування обставин смерті Дмитра Никифоренка.

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