Україна направила МЗС Польщі ноту через загибель українця
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Україна направила Міністерства закордонних справ Польщі ноту через смерть 25-річного українця після затримання поліцейськими. Про це у своєму Twitter написав посол України в Польщі Андрій Дещиця, передає УНН.
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“Посольство України направило МЗС Польщі ноту через загибель українця у Вроцлаві”, — написав він.
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Раніше повідомлялося, що Україна проситиме неупередженого і швидкого слідства, притягнення причетних осіб до відповідальності та інформування української сторони щодо смерті 25-річного українця Дмитра Никифоренка після затримання поліцейськими.
2 вересня польське видання Gazeta Wyborcza у четвер повідомили про смерть у витверезнику в місті Вроцлаві 25-річного українця Дмитра Никифоренка.
За інформацією видання, до хлопця застосували газ, били кулаками і кийками та душили.
Генеральне консульство України в Кракові взаємодіє із польськими правоохоронцями в контексті розслідування обставин смерті Дмитра Никифоренка.